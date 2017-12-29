Саакашвили заявил, что на месте Порошенко покончил бы с собой

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Почти половина украинцев хочет импичмента украинского лидера Петра Порошенко.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Данные социологических опросов говорят о том, что 46% населения Украины поддерживает протестные акции против главы государства, заявил Саакашвили.

"Это катастрофа для любой власти. Почти половина людей хочет немедленного импичмента президента", — подчеркнул он, отметив, что на месте Порошенко покончил бы с собой.

Экс-губернатор Одесской области неоднократно призывал к импичменту Порошенко, участвовал в ряде митингов в Киеве.