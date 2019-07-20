​Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял свою партию "Движение новых сил" с выборов в Верховную раду, призвав избирателей проголосовать за партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

Как передаёт Report, соответствующее обращение политик разместил в Facebook.

"У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен", - написал Саакашвили.

По словам политика, он не хотел бы, чтобы голоса, которые могла набрать его партия, помешали партии Зеленского получить необходимое для формирования кабмина большинство в парламенте.

"Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа"", - заявил Саакашвили.