Саакашвили рассказал о привлечении ФБР к подготовке одесской милиции

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ "Позавчера мы договорились с ФБР, что мы вместе с ними создадим отдельную часть маленькую, в 50 человек. И они будут их [милицию] тренировать, чтобы хотя бы внутри этого болота какое-то сухое место образовалось, где они будут работать на людей, а не на криминал, не на организованную преступность". Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил Саакашвили на брифинге в четверг.

В декабре 2014 года заместителем министра внутренних дел Украины была назначена соратница Саакашвили Эка Згуладзе. Она отвечает в МВД за реформу милиции.

Згуладзе занимала пост врио министра полиции и общественного порядка в грузинском правительстве. Она была ответственна за ликвидацию системы МВД Грузии. Реформа включала в себя увольнение 60 тыс. сотрудников МВД из 90 тыс., а также введение системы конкурсного отбора новых полицейских. Похожая задача поручена ей на Украине.

При ее участии разработан проект закона "О национальной полиции". По инициативе Згуладзе на Украине ликвидируют ГАИ, патрульно-постовую службу и милицию общественной безопасности. На смену им должна прийти патрульная служба по американскому образцу. В качестве пилотных регионов были избраны Киев, Львов и Одесса.

Сообщается, что помощь в подготовке новых полицейских оказывают американцы: тренинги ведут полицейские из Калифорнии, Невады и Огайо.

В начале июня президент Украины Петр Порошенко не исключил, что Згуладзе в будущем может стать руководителем украинской полиции. "Начато принятие законов, которые регламентируют реформы МВД. Они отделяют силовые функции от политических, создают муниципальную стражу и новую полицию. И, к слову, ее будущим руководителем я вижу такого человека, как Эка Згуладзе", — сказал Порошенко.