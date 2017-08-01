Саакашвили пообещал вернуться на Украину

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявляет, что не планирует прибегать к защите США и намерен вернуться на Украину, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Я не собираюсь пользоваться защитой Соединённых Штатов или любой другой страны. Я собираюсь вернуться в Украину", - сказал он в ходе видеосвязи, организованной в офисе его партии "Рух новых сил" в Киеве во вторник.

Вместе с тем, находящийся в США, Саакашвили не сообщил, когда планирует приехать на Украину.