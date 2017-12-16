Саакашвили отправил Порошенко письмо с предложением помириться

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отправил украинскому лидеру Петру Порошенко письмо, в котором предложил помириться.

Как передает Report, об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в окружении президента.

"У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию", — пояснил источник.

При этом в партии Саакашвили "Движение новых сил" заявили, что не знают, писал ли их лидер письмо главе государства.