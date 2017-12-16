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    Саакашвили отправил Порошенко письмо с предложением помириться

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отправил украинскому лидеру Петру Порошенко письмо, в котором предложил помириться.

    Как передает Report, об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в окружении президента.

    "У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию", — пояснил источник.

    При этом в партии Саакашвили "Движение новых сил" заявили, что не знают, писал ли их лидер письмо главе государства.

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