Саакашвили отказался давать показания и покинул здание Генпрокуратуры Украины - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Саакашвили отказался давать показания и покинул здание Генпрокуратуры, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Покидая здание он заявил, что намерен давать показания только СБУ.

*** 12:16

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на допрос в генпрокуратуру Украины, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я официально получил повестку, поэтому я здесь", — сказал Саакашвили.