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    Саакашвили отказался давать показания и покинул здание Генпрокуратуры Украины - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Саакашвили отказался давать показания и покинул здание Генпрокуратуры, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Покидая здание он заявил, что намерен давать показания только СБУ.

    *** 12:16

    Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на допрос в генпрокуратуру Украины, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Я официально получил повестку, поэтому я здесь", — сказал Саакашвили.

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