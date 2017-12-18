Саакашвили отказался давать показания и покинул здание Генпрокуратуры Украины - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Саакашвили отказался давать показания и покинул здание Генпрокуратуры, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Покидая здание он заявил, что намерен давать показания только СБУ.
*** 12:16
Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на допрос в генпрокуратуру Украины, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Я официально получил повестку, поэтому я здесь", — сказал Саакашвили.
News DepartmentАвтор новости
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