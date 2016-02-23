​Саакашвили опроверг информацию о своей скорой отставке

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" опроверг сообщения о своей возможной отставке в ближайшее время, отметив, что впервые слышит об этом.

Как передает Report, украинские СМИ сообщали, что Саакашвили могут уволить с его поста к началу марта.

Отставку губернатора не исключил и исполняющий обязанности его заместителя Саша Боровик.

"Я первый раз от вас это слышу (об отставке - ред.). Есть два направления, одни говорят, чтобы я вернулся на свою родину, в Грузию, а другие говорят, что пусть он остается в Одессе", - рассказал Саакашвили.