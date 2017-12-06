Саакашвили не собирается приходить на допрос

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался приходить на допрос, сообщила пресс-секретарь "Движения новых сил" Марьяна Почтар.

Как передает Report, об этом сoобщает "Украинская правда".

"Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомления о подозрении", - приводит слова Почтар "Украинская правда".

Она отметила, что в среду политик проведет брифинг под Верховной Радой, на котором вместе с юристами объяснит ситуацию.

Ранее Генеральная прокуратура Украины объявила Михаила Саакашвили в розыск.