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    Саакашвили не собирается приходить на допрос

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался приходить на допрос, сообщила пресс-секретарь "Движения новых сил" Марьяна Почтар.

    Как передает Report, об этом сoобщает "Украинская правда".

    "Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомления о подозрении", - приводит слова Почтар "Украинская правда".

    Она отметила, что в среду политик проведет брифинг под Верховной Радой, на котором вместе с юристами объяснит ситуацию.

    Ранее Генеральная прокуратура Украины объявила Михаила Саакашвили в розыск.

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