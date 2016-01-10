С предвыборного митинга Дональда Трампа выгнали мусульманку

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ С предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Рок-Хилл, штат Южная Каролина, полиция выгнала мусульманку.



Как передает Report со ссылкой на CBS News, одетая в белый хиджаб и футболку с надписью «я пришла с миром» 56-летняя стюардесса встала в знак протеста против резких высказываний Трампа в адрес сирийских беженцев.



Отмечается, что женщина не сказала ни слова.



Толпа освистала женщину, которую вывела из зала полиция.