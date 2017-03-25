С начала года в Европу по морю прибыли 25 тысяч мигрантов

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ С начала года по Средиземному морю в Европу прибыли свыше 25 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщается в релизе Международной организации по миграции.

Организация приводит данные за аналогичный период 2016 года, когда в Европу прибыло более 163 тысяч мигрантов. Более 80% (в 2017 году) направились в Италию, а в 2016 году – в Грецию.

Количество погибших, которые пытались добраться до европейских берегов составило 559 человек. За аналогичный период 2016 года погибли 554 человека.

В нынешнем году больше всего мигрантов погибли в центральном Средиземноморье, в 2016 году - в восточной части Средиземного моря.