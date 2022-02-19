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С горевшего в Ионическом море парома пропали без вести 12 человек

С горевшего в Ионическом море парома пропали без вести 12 человек Местонахождение 12 человек с горевшего в Ионическом море итальянского парома Euroferry Olympia до сих пор неизвестно.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 23:31
С горевшего в Ионическом море парома пропали без вести 12 человек

Местонахождение 12 человек с горевшего в Ионическом море итальянского парома Euroferry Olympia до сих пор неизвестно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Болгарии Велислава Петрова.

"Из 12 человек, поиск которых еще продолжается, семь - граждане Болгарии. Гражданство еще двоих окончательно не установлено. Два болгарских гражданина госпитализированы, состояние одного из них тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщила дипломат.

Болгарское национальное телевидение со ссылкой на спасателей уточняет, что среди пропавших без вести семь граждан Болгарии, три гражданина Греции, по одному гражданину Турции и Литвы, все они были водителями грузовиков.

Пожар на пароме итальянской судовладельческой группы Grimaldi Lines вспыхнул в трюме судна, затем огонь появился на верхних палубах. На борту находились 239 пассажиров и 51 член экипажа, основную часть пассажиров эвакуировали на остров Корфу.

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