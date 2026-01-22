Рютте: Переговоры с Трампом по Гренландии велись в контексте региональной безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что соглашение по Гренландии было достигнуто без проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом относительно территориальной принадлежности острова.

Как передаете Report, об этом сообщаете Bloomberg.

По его словам основное внимание уделялось вопросам региональной безопасности и предотвращению доступа России и Китая к полуавтономной территории Дании.

"При защите Арктики, особенно Гренландии, мы должны тратить больше времени и усилий, поскольку открываются новые морские пути", - подчеркнул Рютте.

Он добавил, что обсуждение американского военного присутствия не проводилось, хотя Дания готова рассмотреть его расширение.