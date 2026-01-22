Рютте: Переговоры с Трампом по Гренландии велись в контексте региональной безопасности

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что соглашение по Гренландии было достигнуто без проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом относительно территориальной принадлежности острова.

    Как передаете Report, об этом сообщаете Bloomberg.

    По его словам основное внимание уделялось вопросам региональной безопасности и предотвращению доступа России и Китая к полуавтономной территории Дании.

    "При защите Арктики, особенно Гренландии, мы должны тратить больше времени и усилий, поскольку открываются новые морские пути", - подчеркнул Рютте.

    Он добавил, что обсуждение американского военного присутствия не проводилось, хотя Дания готова рассмотреть его расширение.

