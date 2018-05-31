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    Рядом с миссией ОБСЕ под Донецком прогремел взрыв

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В районе Донецка рядом с патрулем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прогремел взрыв. Как сообщили в СММ, никто не пострадал.

    Как передает Report, инцидент произошел 30 мая. 

    «В 10:22 30 мая патруль СММ, состоящий из шести человек на двух бронированных автомобилях, приехал к месту, оснащенному камерами, за пределами района разграничения рядом с Петровским (в 41 км от Донецка). В 10:58 все услышали свистящий звук, за которым последовал взрыв», –– говорится в сообщении ОБСЕ.

    Отмечается, что взрыв прогремел примерно в 200-300 м за пределами района разграничения. Патруль организации немедленно покинул место рядом со взрывом.

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