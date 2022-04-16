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Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты

Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты Власти Румынии приняли решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в румынские порты. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Румынской морской администрации.
Другие страны
16 апреля 2022 г. 12:39
Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты

Власти Румынии приняли решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в румынские порты. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Румынской морской администрации.

"С 00.00 часов 17 апреля 2022 года запрещается заход в румынские порты любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.

Накануне о подобных мерах в отношении российских судов объявили в Бельгии.

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