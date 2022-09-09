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Румыния поддержала введение потолка цен на российский газ

Румыния поддержала введение потолка цен на российский газ Румыния поддержала в рамках экстренной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе введение потолка цен на российский газ, создание в ЕС платформ для совместных закупок газа, а также доступ компаний к кредитным линиям Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Другие страны
9 сентября 2022 г. 21:40
Румыния поддержала введение потолка цен на российский газ

Румыния поддержала в рамках экстренной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе введение потолка цен на российский газ, создание в ЕС платформ для совместных закупок газа, а также доступ компаний к кредитным линиям Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Румынии.

"Введение потолка цен на природный газ на уровне ЕС, в том числе на газ, импортируемый из России, поддерживается многими государствами-членами, в том числе Румынией, и могло бы способствовать сокращению волатильности европейского рынка, - указывается в нем. - Румыния подчеркнула важность европейской энергетической платформы для совместных закупок природного газа".

Румыния поддерживает добровольные меры по сокращению потребления электроэнергии в соответствии с национальными возможностями и развитием ситуации на рынке энергии.

В отношении степени подготовки к предстоящей зиме ситуация в Румынии является стабильной, утверждается в сообщении. Уровень заполнения хранилищ составляет 76%, что превышает обязательства страны на 1 сентября 2022 года (57%). Внутреннее производство служит в настоящее время главным источником снабжения. Продолжение проектов по добыче газа из Черного моря является приоритетом для Румынии в обеспечении независимости от импорта энергоресурсов.

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