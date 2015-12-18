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    ​Румыния передала США батарею противоракетной обороны

    Система ПРО должна защитить города Европы и военные базы от Ирана и КНДР

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ 18 декабря румынская сторона передала военно-морскому флоту США объект системы противоракетной обороны, включающий радар и батарею ракет-перехватчиков.

    Как передает Report, объект должен вступить в силу через несколько месяцев.

    Этот объект - первый из двух подобных в Европе, второй строится в Польше и должен вступить в строй в 2018 году.

    Помимо этого, развертываемая в Европе система противоракетной обороны включает также радар в Турции, командный пункт в Германии и дислоцированные в Испании четыре американских корабля с системами защиты против баллистических ракет.

    США говорят, что система ПРО должна защитить города Европы и военные базы от Ирана и КНДР.

    Против размещения ПРО в Европе активно выступала Россия, утверждающая, что эта система направлен в первую очередь против нее.

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