​Румыния передала США батарею противоракетной обороны

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ 18 декабря румынская сторона передала военно-морскому флоту США объект системы противоракетной обороны, включающий радар и батарею ракет-перехватчиков.

Как передает Report, объект должен вступить в силу через несколько месяцев.

Этот объект - первый из двух подобных в Европе, второй строится в Польше и должен вступить в строй в 2018 году.

Помимо этого, развертываемая в Европе система противоракетной обороны включает также радар в Турции, командный пункт в Германии и дислоцированные в Испании четыре американских корабля с системами защиты против баллистических ракет.

США говорят, что система ПРО должна защитить города Европы и военные базы от Ирана и КНДР.

Против размещения ПРО в Европе активно выступала Россия, утверждающая, что эта система направлен в первую очередь против нее.