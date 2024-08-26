Rumble прекращает работу во Франции из-за "отсутствия свободы слова в стране"

Видеохостинг Rumble больше не будет работать на территории Франции, так как в этой стране отсутствует свобода слова.

Видеохостинг Rumble больше не будет работать на территории Франции, так как в этой стране отсутствует свобода слова.

Как передает Report, об этом заявил основатель канадского сервиса Крис Павловски в соцсети Х, комментируя заявление французского президента Эмманюэля Макрона относительно задержания сооснователя Telegram Павла Дурова.

"Когда вы (Макрон - от ред.) говорите, что привержены свободе слова, вы лжете. Нам пришлось закрыть Rumble во Франции, потому что у вас НЕТ приверженности свободе слова", - заявил он.

Павловски также сообщил, что в связи с задержанием Дурова он покинул территорию Европейского союза.

Напомним, что Дуров был задержан 24 августа по прилету в парижский аэропорт Ле-Бурже. На следующий день срок его задержания был продлен до 96 часов. Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя задержание сооснователя Telegram в понедельник, выступил с утверждением, что это решение якобы не является политическим, и призвал дождаться решения судей.