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Руководство парламента Перу подало в отставку

Руководство парламента Перу подало в отставку Члены президиума Конгресса республики Перу подают в отставку и призывают своих коллег выбрать новое руководство законодательного органа.
Другие страны
16 ноября 2020 г. 00:10
Руководство парламента Перу подало в отставку

Члены президиума Конгресса республики Перу подают в отставку и призывают своих коллег выбрать новое руководство законодательного органа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на фоне масштабного кризиса власти в стране в воскресенье заявил председатель парламента Луис Вальдес.

"Хочу заявить, что президиум (парламента), включая меня самого, представляет заявление об отставке с постов в президиуме с тем, чтобы пленум смог выбрать представителей (в Конгрессе и) во главе государства", - заявил он в ходе общения с прессой, трансляцию которого вел телеканал America Noticias.

В воскресенье (в 01:00 понедельника бакинское время) парламентарии начнут экстренное онлайн-заседание, на котором должны будут выбрать новый состав руководства Конгресса и определить нового главу государства. 18 ноября вопрос о законности импичмента Вискарры должен рассмотреть Конституционный суд Перу.

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