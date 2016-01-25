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    Рухани: С терроризмом надо бороться без двусмысленных подходов

    Для того, чтобы победить терроризм нужно, чтобы каждый внес свой вклад в полном объеме

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Для эффективной борьбы с терроризмом необходима широкая международная коалиция и отсутствие двусмысленности, считает президент Ирана Хасан Рухани.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Ansa, об этом иранский лидер, который находится с официальным визитом в Риме, заявил во время встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.

    По мнению Рухани, для того, чтобы победить терроризм, помимо широкой международной коалиции нужно, чтобы "каждый внес свой вклад в полном объеме", не допуская при этом никакой "двусмысленности".

    По данным агентства, президент Ирана привел в качестве примера Сирию, где воюет много иностранных боевиков, которых, по его словам, необходимо лишить любой международной поддержки.

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