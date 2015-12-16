Рухани рассчитывает на снятие санкций с Ирана в январе

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани в среду заявил, что рассчитывает на снятие санкций с ИРИ в январе следующего года, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

Рухани также отметил, что закрытие МАГАТЭ расследования в отношении ядерной программы Тегерана является политической победой.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы и "дорожной карты" по нему.