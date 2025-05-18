Рубио: США хотят, чтобы Иран отказался от ядерных амбиций

Соединенные Штаты хотят, чтобы Тегеран отказался от своих ядерных амбиций, и намерены добиваться этого мирными методами.

Соединенные Штаты хотят, чтобы Тегеран отказался от своих ядерных амбиций, и намерены добиваться этого мирными методами.

Как передает Report , об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News.

Его спросили, требует ли Вашингтон от Ирана отказа от обогащения урана на любом уровне, в том числе для использования в мирных целях. "Если вы можете обогащать уран на каком бы то ни было уровне, то вы, по сути, способны очень быстро обогатить его до оружейного уровня. В этом заключается суть, и это было проблемой сделки, заключенной 44-м президентом США Бараком Обамой. Цель всего этого проста - Иран никогда не должен заполучить ядерное оружие", - ответил Рубио.

Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп предпочел бы урегулировать разногласия с Тегераном при помощи переговоров, а не военных действий. "Он хочет не только чтобы у Ирана не было ядерного оружия, но и чтобы Иран был богатой, мирной и процветающей страной", - утверждал Рубио.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.