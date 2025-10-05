Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Рубио: План по Газе включает создание палестинского правительства технократов

    • 05 октября, 2025
    • 18:18
    Рубио: План по Газе включает создание палестинского правительства технократов

    Долгосрочный план урегулирования в секторе Газа предусматривает создание "палестинского технократического руководства", которое не будет состоять из террористов.

    Как сообщает Report, об этом заявил в интервью телеканалу NBC News госсекретарь США Марко Рубио.

    Он назвал создание такой структуры "даже более сложной" частью плана, чем достижение прекращения огня.

    "Как создать это палестинское технократическое руководство, которое не состоит в [рядах радикального палестинского движения] ХАМАС, не является террористами, и как с помощью международного сообщества разоружить любые террористические группы?" - сказал Рубио, отметив, что без этого не будет прочного мира.

    Одновременно он подчеркнул, что приоритетом номер один, которого можно достичь "очень быстро", является другая часть сделки. По словам Рубио, речь идет об "освобождении всех заложников в обмен на отход Израиля к "желтой линии" - позиции, которую израильские силы занимали в середине августа.

