    • 05 oktyabr, 2025
    • 18:30
    Rubio: Qəzza planına Fələstin texnokratik hökumətinin yaradılması daxildir

    Qəzza zolağında nizamlanma üçün uzunmüddətli plan terrorçulardan ibarət olmayan Fələstin texnokratik rəhbərliyinin yaradılmasını tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Marko Rubio "NBC News"a müsahibəsində bildirib.

    O, belə bir strukturun yaradılmasını planın atəşkəsə nail olmaqdan "daha ​​çətin" hissəsi adlandırıb.

    Eyni zamanda, o, çox tez əldə edilə bilən bir nömrəli prioritetin müqavilənin digər hissəsi olduğunu vurğulayıb. M. Rubionun sözlərinə görə, bu, İsrailin sarı xəttə - İsrail qüvvələrinin avqustun ortalarında tutduğu mövqeyə geri çəkilməsi müqabilində bütün girovların azad edilməsini nəzərdə tutur.

    ABŞ Qəzza

