​Роухани и Эрдоган обсудили открытие воздушных границ

Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани https://report.az/storage/news/f541a7b3653d41c77676e3cd55b47671/040048df-62f7-4034-8d03-85f18327151d_292.jpg

Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обсудили открытие воздушных границ в условиях коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из опубликованного на сайте президента Ирана релиза.

"В текущих условиях открытие сухопутных и воздушных границ с соблюдением медицинских предписаний, а также возобновление торговли и перемещения товаров является необходимостью", - заявил Роухани Эрдогану.

В свою очередь, президент Турции отметил, что по этому поводу будут изданы необходимые распоряжения.

Роухани и Эрдоган также обсудили обмен опытом и информацией в вопросе противодействия распространению коронавируса, отметив пользу этого процесса.