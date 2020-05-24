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Роухани и Эрдоган обсудили открытие воздушных границ

​Роухани и Эрдоган обсудили открытие воздушных границ

Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани

Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обсудили открытие воздушных границ в условиях коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из опубликованного на сайте президента Ирана релиза.

"В текущих условиях открытие сухопутных и воздушных границ с соблюдением медицинских предписаний, а также возобновление торговли и перемещения товаров является необходимостью", - заявил Роухани Эрдогану.

В свою очередь, президент Турции отметил, что по этому поводу будут изданы необходимые распоряжения.

Роухани и Эрдоган также обсудили обмен опытом и информацией в вопросе противодействия распространению коронавируса, отметив пользу этого процесса.

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