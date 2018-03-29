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    Россия закрывает генконсульство США в Петербурге

    © Foto: TASS

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Россия в ответ на недружественные действия США по "делу Скрипаля" отзывает согласие на работу генконсульства в Петербурге и высылает 60 американских дипломатов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как сообщает Report, посол США в РФ был проинформирован, что содержание мер в отношении США, включают высылку аналогичного количества дипломатов, а также включает решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге. 

    Лавров подчеркнул, что в отношении остальных стран, которые последовали примеру Вашингтона, применят аналогичные меры.

    Комментируя инцидент в Солсбери, Лавров сравнил поведение Запада с "глумлением над международным правом". Выводы о причастности России к отравлению он назвал "прискорбным" и "поспешными" и вновь указал на то, что Москва не имеет никакого отношения к ситуации со Скрипалем.

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