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Россия вышлет трех польских дипломатов

Россия вышлет трех польских дипломатов Россия объявит "персона нон грата" трех польских дипломатов в ответ на аналогичные действия Варшавы в отношении трех российских дипломатов.
Другие страны
16 апреля 2021 г. 03:36
Россия вышлет трех польских дипломатов

Россия объявит "персона нон грата" трех польских дипломатов в ответ на аналогичные действия Варшавы в отношении трех российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Вышлем трех польских дипломатов в ответ", - заявил парламентарий.

Ранее, послу России в Польше была передана нота с информацией о признании трех сотрудников посольства в Варшаве персонами нон грата. Основанием власти назвали нарушение ими условий дипломатического статуса, а также действия во вред Республике Польша.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Polşanın 3 diplomatını “persona non-qrata” elan edəcək

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