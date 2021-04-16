Россия вышлет трех польских дипломатов

Россия объявит "персона нон грата" трех польских дипломатов в ответ на аналогичные действия Варшавы в отношении трех российских дипломатов.

Россия объявит "персона нон грата" трех польских дипломатов в ответ на аналогичные действия Варшавы в отношении трех российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Вышлем трех польских дипломатов в ответ", - заявил парламентарий.

Ранее, послу России в Польше была передана нота с информацией о признании трех сотрудников посольства в Варшаве персонами нон грата. Основанием власти назвали нарушение ими условий дипломатического статуса, а также действия во вред Республике Польша.