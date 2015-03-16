Россия увеличила экспорт оружия более чем на треть

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Россия заняла второе место по экспорту оружия в 2010-2014 годах, лидером по продажам вооружений стали США. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Yearbook 2015, опубликованном в понедельник, 16 марта.

Доля России на рынке вооружений составила 27 процентов, при этом она нарастила экспорт за четыре года на 37 процентов. Российское оружие приобрели 56 стран мира, 60 процентов сделок пришлось на Индию, Китай и Алжир.

Лидером на рынке остались США, чей экспорт вооружений вырос на 23 процента. Доля Соединенных Штатов в мировой торговле оружием составила 31 процент, покупателями выступили 94 страны, при этом на Ближний Восток пришлось 32 процента проданного оружия.

На третьем места по объемам проданных вооружений вышел Китай, ранее занимавший лишь девятое место. Пекину удалось нарастить в 2010-2014 году объемы экспорта на 143 процента, теперь его доля на рынке оружия составляет 5 процентов.

Объем экспортных поставок из стран Евросоюза снизился за пять лет на 16 процентов, в результате совокупная доля членов ЕС на рынке оказалась ниже, чем у США и России, тогда как в 2005-2008 годах этот показатель был выше.

Общий объем мировой торговли оружием увеличился за указанный период по сравнению с 2005-2009 годами на 16 процентов. На долю крупнейших пяти экспортеров, в число которых также входит Германия и Франция, пришлось 58 процентов рынка, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.