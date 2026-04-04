Россия ударила по рынку в Никополе в Украине: пять погибших и 19 раненых
- 04 апреля, 2026
- 13:05
Россия нанесла удары по рынку в городе Никополе Днепропетровской области Украины, в результате чего пять человек погибло, еще 19 человек получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава ОВА Днепропетровской области Александр Ганжи.
Согласно информации, российские войска применил FPV-дроны. Возник пожар. Были разрушены торговые павильоны и магазин.
"Погибли пятеро человек - три женщины и двое мужчин. Еще 19 человек получили ранения, среди них 14-летняя девочка. Ребенок находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как тяжелое",- говорится в сообщении.
