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Санду: Россия пытается использовать территорию Молдовы для войны в Украине

Санду: Россия пытается использовать территорию Молдовы для войны в Украине Россия пытается использовать территорию Молдовы для войны в Украине.
Другие страны
30 марта 2023 г. 15:50
Санду: Россия пытается использовать территорию Молдовы для войны в Украине

Россия пытается использовать территорию Молдовы для войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Есть попытки РФ подорвать, свергнуть власть, и у нас есть доказательства. Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью", - сказала она.

Санду напомнила о недавнем заявлении президента России Владимира Путина о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По ее словам, это же Россия хочет сделать и в случае с Молдовой, однако в стране есть "независимая власть, избранная ее гражданами, работающая на благо граждан и Молдовы, поэтому ее нельзя использовать так, как использовало бы пророссийское руководство".

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Версия на английском языке Sandu: Russia trying to use Moldova’s territory for war in Ukraine

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