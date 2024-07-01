Россия проведет заседание Совбеза ООН по конфликту на Ближнем Востоке

Постоянное представительство России при ООН проведет заседание высокого уровня в Совбезе, посвященное продолжающемуся конфликту на Ближнем Востоке.
Как передает американское бюро
По его словам, заседание пройдет на уровне министров иностранных дел, в нем примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе встречи состоятся обсуждения касательно продолжающейся эскалации в секторе Газа и ее катастрофических последствиях.
Заседание запланировано на 16 и 17 июля.
Отметим, что 1 июля председательство в Совете Безопасности ООН перешло к России.