 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Россия приостановила действие меморандума по Сирии, заключенного с США

    В ночь на 7 апреля США нанесли удар по базе в районе Хомса в Сирии

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Россия после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    В ночь на 7 апреля США нанесли удар по базе в районе Хомса в Сирии, выпустив более 50 крылатых ракет.

    Трамп заявил, что удар по Сирии отвечал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi