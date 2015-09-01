Россия предложит СБ ООН расследовать применение химоружия в Ираке

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Российский представитель в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) Виталий Чуркин заявил, что Россия начинает работу над организации, которая позволит провести международное расследование сообщений о применении химического оружия боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ираке, сообщает Reportсо ссылкой на ТАСС.

По словам дипломата, другие страны-члены СБ ООН «пока нормально воспринимают» предложение России о принятии такого документа.

Ранее «Ъ» сообщал, что Члены СБ ООН 7 августа проявили редкое по нынешним меркам единодушие, проголосовав за принятие представленной американцами резолюции о создании механизма по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.

Выявлением виновных в химатаках займутся эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия. 19 августа Совет Безопасности впервые за два года единогласно принял политическое заявление по Сирии.

Тем временем в самой Сирии продолжается война, которая может закончиться разделом страны.