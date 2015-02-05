Россия предложила Совбезу ООН лишить исламистов финансирования

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, направленной на борьбу с финансированием группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ при всемирной организации.

Документ призван пресечь продажу исламистами нефти, добытой на захваченных территориях в Сирии и Ираке, а также не допустить извлечение прибыли от контрабанды антиквариата и торговли заложниками. В постпредстве рассчитывают, что резолюция будет принята уже в ближайшие дни.

В августе 2014 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая вводит санкции против лиц, связанных с группировками "Исламское государство", а также "Джебхат ан-Нусра".

Решение Совбеза обязывает все страны бороться с финансированием террористов, вербовкой в их ряды, поставками вооружений, а также налагает запрет на экономическую деятельность на территориях, контролируемых террористами в Ираке и Сирии.

3 февраля сторонники ИГ распространили фотографии, на которых изображено сожжение заживо иорданского пилота Моаза Аль-Кассабеха, плененного боевиками ИГ. Во время казни человек находился в черной клетке, отмечает Report.