Россия объявила пять польских дипломатов персонами нон грата

Они должны покинуть страну до конца дня 15 мая

Российская сторона информировала вызванного в МИД РФ посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского о своем решении выслать пять сотрудников польского диппредставительства, которым надлежит уехать из страны до 15 мая включительно. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня комментарии МИД РФ.

"Сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - говорится в сообщении МИД РФ.