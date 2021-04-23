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Россия объявила пять польских дипломатов персонами нон грата

Россия объявила пять польских дипломатов персонами нон грата Они должны покинуть страну до конца дня 15 мая
Другие страны
23 апреля 2021 г. 13:30
Россия объявила пять польских дипломатов персонами нон грата

Российская сторона информировала вызванного в МИД РФ посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского о своем решении выслать пять сотрудников польского диппредставительства, которым надлежит уехать из страны до 15 мая включительно. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня комментарии МИД РФ.

"Сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - говорится в сообщении МИД РФ.

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