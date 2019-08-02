Россия и США официально подтвердили прекращение ДРСМД

МИД России официально подтвердил, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа по инициативе США, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе, опубликованном сегодня на портале правовой информации.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео в своем комментарии заявил, что Вашингтон официально также выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его", - написал М.Помпео в Twitter.