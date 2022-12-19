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Россия и Китай проведут учения в Восточно-Китайском море

Россия и Китай проведут учения в Восточно-Китайском море Россия и Китай проведут в Восточно-Китайском море военно-морские учения с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами. Маневры под названием "Морское взаимодействие-2022" будут проходить с 21 по 27 декабря.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 11:24
Россия и Китай проведут учения в Восточно-Китайском море

Россия и Китай проведут в Восточно-Китайском море военно-морские учения с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами. Маневры под названием "Морское взаимодействие-2022" будут проходить с 21 по 27 декабря.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время активной части учений также планируется отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия. Основной целью маневров ведомство назвало является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и КНР, а также "поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота уже вышел из Владивостока для участия в учениях. С российской стороны задействуют крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный". Со стороны Китая задействует по два эскадренных миноносца и сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения и дизельную подлодку.

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Версия на английском языке Russia, China to hold exercises in East China Sea

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