Россия и Иран обсуждают поставки вооружений и техники на 10 млрд долларов США

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Иран заинтересован в поставках российского вооружения и техники, в том числе танков Т-90, артиллерийских систем, самолётов и вертолетов, общий портфель заказов составляет около 10 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Такие переговоры ведутся, почва создана, портфель составляет около 10 млрд долларов", - рассказал сенатор, который находится в Иране в составе делегации Совфеда РФ.