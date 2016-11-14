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    Россия и Иран обсуждают поставки вооружений и техники на 10 млрд долларов США

    Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: Такие переговоры ведутся, почва создана, портфель составляет около 10 млрд долларов

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Иран заинтересован в поставках российского вооружения и техники, в том числе танков Т-90, артиллерийских систем, самолётов и вертолетов, общий портфель заказов составляет около 10 млрд долларов США.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров.

    "Такие переговоры ведутся, почва создана, портфель составляет около 10 млрд долларов", - рассказал сенатор, который находится в Иране в составе делегации Совфеда РФ.

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