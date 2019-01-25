В России заявили о готовности стать посредником между властями и оппозицией Венесуэлы

Баку. 25 января.REPORT.AZ/ Россия готова быть посредником между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин.

«Мы заявили, что если наши усилия будут востребованы, мы к этим усилиям готовы, у нас проблем с этим нет», — цитирует РИА Новости дипломата.

Напомним, ранее сообщалось о том, что число арестованных в ходе протестов в Венесуэле выросло до 364.