​Россия эвакуировала из Сирии 56 россиян и граждан стран СНГ

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Самолет МЧС России, доставивший в Сирию гуманитарную помощь, забрал из этой страны 56 граждан РФ и стран СНГ, пожелавших покинуть зону боевых действий.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Бортом МЧС Сирию покинули 56 человек, включая десять детей. Среди них 38 граждан России, восемь - Белоруссии, четверо - Украины, два гражданина Сирии и четверо лиц без гражданства", - сказал представитель МЧС.

Самолет вылетел из Латакии в Москву и рано утром в субботу приземлится в аэропорту Домодедово. Пассажиров сопровождают оперативная группа МЧС и психологи.