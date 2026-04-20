    Россия атаковала ряд регионов Украины: есть погибший и пострадавшие

    Вооруженные силы России атаковали Харьковскую, Киевскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, в результате чего один человек погиб, еще 21 получил ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций (ОВА).

    В Харьковской области, как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, обстрелам подверглись город Харьков и еще 20 населенных пунктов. Пострадали девять человек.

    В Киевской области в ночь на понедельник российские дроны атаковали Броварский район, в результате чего были повреждены два частных дома, один человек получил ранения, сообщил глава ОВА Николай Калашник.

    В Херсонской области, по словам главы ОВА Александра Прокудина, в результате обстрелов один человек погиб и семеро получили ранения.

    В Запорожской области, как сообщил глава ОВА Иван Федоров, за сутки было зафиксировано почти 600 обстрелов по 39 населенным пунктам, пострадали четыре человека.

