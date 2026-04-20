Россия атаковала ряд регионов Украины: есть погибший и пострадавшие

Вооруженные силы России атаковали Харьковскую, Киевскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, в результате чего один человек погиб, еще 21 получил ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций (ОВА).

В Харьковской области, как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, обстрелам подверглись город Харьков и еще 20 населенных пунктов. Пострадали девять человек.

В Киевской области в ночь на понедельник российские дроны атаковали Броварский район, в результате чего были повреждены два частных дома, один человек получил ранения, сообщил глава ОВА Николай Калашник.

В Херсонской области, по словам главы ОВА Александра Прокудина, в результате обстрелов один человек погиб и семеро получили ранения.

В Запорожской области, как сообщил глава ОВА Иван Федоров, за сутки было зафиксировано почти 600 обстрелов по 39 населенным пунктам, пострадали четыре человека.