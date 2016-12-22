Россия 22 декабря простится с Андреем Карловым

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Россия в четверг простится с послом РФ в Турции Андреем Карловым, который был застрелен террористом 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин присвоил послу звание Героя России посмертно. 20 декабря спецборт с телом погибшего дипломата встретили в аэропорту Внуково министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

Этим же самолетом прибыли в Москву вдова и мать посла Марина и Мария Карловы.

Послу РФ в Турции Андрею Карлову, убитому в Анкаре, президентом России Владимиром Путиным в среду посмертно присвоено звание героя России.

Российский дипломат был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщениям турецких властей, нападавший был сразу ликвидирован местными силами безопасности.