​Российский Су-27 опасно сблизился с самолетом-разведчиком США

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В международном воздушном пространстве над Черным морем российский самолет Су-27 допустил опасное сближение с американским самолетом-разведчиком RC-135.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на официального представителя министерства обороны США Мишель Балданзу.

Инцидент произошел несколько дней назад - 25 января. По словам Балданзы, Су-27 сблизился с самолетом ВВС США "небезопасно и непрофессионально".

Интернет-издание Washington Free Beacon уточняет, что российский самолет приблизился к американскому на расстоянии не более 20 футов (6 м). Представитель Пентагона сообщил Fox News, что ведомство занимается расследованием происшествия.