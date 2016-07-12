Российские Ту-22М3 нанесли удары по объектам боевиков в Сирии

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 утром во вторник, 12 июля, нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по объектам боевиков восточнее Пальмиры.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в минобороны России.

Шесть машин, взлетевших с баз на российской территории, бомбили позиции террористов "Исламского государства" восточнее Пальмиры, Эс-Сухне и Арака.

"В результате удара уничтожен крупный полевой лагерь боевиков, три склада боеприпасов и вооружения, три танка, четыре боевые машины пехоты, восемь автомобилей, оборудованных крупнокалиберными пулеметами, а также большое количество живой силы противника", - рассказали в военном ведомстве.