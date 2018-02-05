Российские истребители будут летать в Сирии как минимум в пяти километрах над землей

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Министерство обороны РФ после инцидента в Сирии приняло решение увеличить высоту полётов Су-25 в зоне боевых действий свыше

5 тыс. м.

На таком расстоянии от земли самолёты становятся неуязвимыми для ракет ПЗРК, огня зенитных скорострельных пушек и пуль обычного стрелкового оружия, сообщает Report ссылкой на "Известия".

В данный момент в оборонном ведомстве выясняется, почему пилот не успел задействовать против ракетного комплекса тепловые ловушки. Это специальные пиротехнические заряды, которые при горении выделяют много тепла, сбивая цель у головок самонаведения ПЗРК.

Напомним, российский Су-25 сбили вечером 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, но приземлился на контролируемую боевиками территорию. После непродолжительной перестрелки лётчик подорвался на гранате, чтобы не попасться исламистам в плен.