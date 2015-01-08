Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Режиссера Романа Полански допросят по делу об изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году.

Как передает Report, об этом пишет The Independent.

По данным издания, допрос будет осуществлен в Польше, где в настоящее время проходят съемки нового фильма Полански.

Отмечается, что в октябре 2014 года американские власти просили Польшу выдать им Полански, приехавшего на кинофестиваль. Однако поляки не увидели причин для депортации.

Ранее стало известно, что суд в США отказался прекращать рассмотрение дела Полански.