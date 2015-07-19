Родственники стрелка из Теннесси попросили прощения у семей убитых

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/Семья Мохаммада Юсуфа Абдулазиза, открывшего огонь по военнослужащим в городе Чаттануга в американском штате Теннесси, попросила прощения у семей погибших, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

24-летний уроженец Кувейта в минувший четверг застрелил в Центре военно-морского резерва четырех морских пехотинцев и ранил еще трех человек. Позже один из раненых скончался.

Сам Мухаммед Юсуф Абдулазиз был убит в перестрелке.

Его родственники заявили, что он страдал от депрессии. За день до нападения он отправил своему другу сообщение со ссылкой на религиозный текст об "объявлении войны".

Другие друзья стрелявшего рассказали агентству, что после поездки в Иорданию в прошлом году Абдулазиз выражал гнев по поводу конфликта на Ближнем Востоке, в том числе бомбардировок сектора Газа армией Израиля и гражданской войной в Сирии.