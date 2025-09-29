Роберта Метсола: Будущее Молдовы связано с Европой
Будущее Молдовы связано с Европой.
Как передает Report, об этом председатель Европейского парламента написала Роберта Метсола написала в соцсети Х.
"Будущее Молдовы - в Европе! Сделав этот исторический шаг вперед, народ Молдовы выбрал путь демократии, надежды и возможностей. Он выбрал Европу. Европа - это Молдова. Молдова - это Европа", - написала она.
The future of Moldova is in Europe! 🇪🇺🇲🇩— Roberta Metsola (@EP_President) September 29, 2025
On this historic step forward, the people of Moldova have chosen the path of democracy, hope and opportunities.
They have chosen Europe.
Europa este Moldova. Moldova este Europa. pic.twitter.com/LK82PBtkN5
