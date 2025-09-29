Роберта Метсола: Будущее Молдовы связано с Европой

Будущее Молдовы связано с Европой.

Как передает Report, об этом председатель Европейского парламента написала Роберта Метсола написала в соцсети Х.

"Будущее Молдовы - в Европе! Сделав этот исторический шаг вперед, народ Молдовы выбрал путь демократии, надежды и возможностей. Он выбрал Европу. Европа - это Молдова. Молдова - это Европа", - написала она.