Риши Сунак теряет шансы на победу в выборах нового лидера британских консерваторов

Согласно результатам нового опроса портала YouGov, бывший канцлер Казначейства Великобритании в составе кабинета Бориса Джонсона, Риши Сунак, имеет наименьшие шансы на победу в финальном раунде голосования.

Согласно результатам нового опроса портала YouGov, бывший канцлер Казначейства Великобритании в составе кабинета Бориса Джонсона, Риши Сунак, имеет наименьшие шансы на победу в финальном раунде голосования.

Как передает Report, данные приводит агентство Bloomberg.

Опрос показывает, что Сунак уступает замминистра торговли Пенни Мордонт, бывшей главе МИД Великобритании Элизабет Трасс и депутату Кеми Бэйднок.

По данным YouGov, Мордонт также теряет голоса потенциальных избирателей и теперь отстает от Трасс и Бэйднок.

В то же время Сунак стал победителем второго раунда дебатов кандидатов на пост британского премьера, который состоялся 18 июля.

Среди опрошенных 24% отдали свои голоса за Сунака, еще 19% получил глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Томас Тугендхат. Третьей в гонке кандидатов стала Пенни Мордонт, обещавшая встать во главе усилий Запада против России. Она получила 17% голосов.

Четвертой стала Трасс — 15% голосов, пятой — Бэйднок, получившая 12%.