Rheinmetall поставит Украине еще 180 тыс. снарядов для установок Gepard

Министерство обороны Украины заказало у компании Rheinmetall дополнительные 180 тыс. 35-мм боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.
Новый заказ на HEI-T снарядов (фугасно-зажигательные с трассером), который будет финансироваться Германией, был получен в декабре 2024 года.
Всего с февраля 2023 года компания Rheinmetall получила заказ на поставку 300 тыс. снарядов Gepard в Украину.
Отметим, что на сегодняшний день Германия передала Украине в общей сложности 55 зенитных танков Gepard, которые были сняты с вооружения Бундесвером. Германия также предоставила значительное количество оборудования, включая системы противовоздушной обороны, танки Leopard, гаубицы, боеприпасы и средства для разминирования.