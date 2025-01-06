Rheinmetall поставит Украине еще 180 тыс. снарядов для установок Gepard

Министерство обороны Украины заказало у компании Rheinmetall дополнительные 180 тыс. 35-мм боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard.

Министерство обороны Украины заказало у компании Rheinmetall дополнительные 180 тыс. 35-мм боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

Новый заказ на HEI-T снарядов (фугасно-зажигательные с трассером), который будет финансироваться Германией, был получен в декабре 2024 года.

Всего с февраля 2023 года компания Rheinmetall получила заказ на поставку 300 тыс. снарядов Gepard в Украину.

Отметим, что на сегодняшний день Германия передала Украине в общей сложности 55 зенитных танков Gepard, которые были сняты с вооружения Бундесвером. Германия также предоставила значительное количество оборудования, включая системы противовоздушной обороны, танки Leopard, гаубицы, боеприпасы и средства для разминирования.