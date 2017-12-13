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    РФ настораживает рост активности НАТО в Закавказье

    Следующий раунд женевских дискуссий по Закавказью намечен на конец марта 2018 года

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Россия на женевских дискуссиях по Закавказью обратила внимание на рост активности НАТО в регионе, которое не может быть спокойно воспринято Москвой.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

    "Появилась информация о новых контрактах, в частности о поставках в Тбилиси современных противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $75 млн. Более того, американцы переориентируют программу обучения грузинских миротворцев на подготовку регулярных частей".

    "Это настораживает и Южную Осетию, и Абхазию, и естественно не может быть воспринято спокойно и нами ".

    Карасин также отметил, что сторонам не удалось согласовать заявление о неприменении силы. Следующий раунд женевских дискуссий по Закавказью намечен на конец марта 2018 года.

    Женевские дискуссии по Закавказью открылись в октябре 2008 года после конфликта в Южной Осетии. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. 

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